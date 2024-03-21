У Миколаєві ворог завдав ракетного удару по підприємству, кількість постраждалих зросла до 6 людей - голова ОВА

Удень окупанти завдали ракетного удару по підприємству в центрі Миколаєва, наслідки обстрілу ліквідовано, кількість постраждалих зросла до шести людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Наразі ліквідовано наслідки - по одному з підприємств в центрі міста окупанти вдарили вдень.... У нас зараз шість постраждалих, одна жінка загинула, на жаль", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Кіма, здебільшого у постраждалих осколкові поранення, оскільки ворожа ракета вибухнула між будівлями. Він додав, що тип ракети встановить експертиза.

Раніше було відомо про одну загиблу жінку й чотирьох постраждалих унаслідок ракетного удару по Миколаєву в четвер удень.