Сирський поінформував голову Об'єднаного штабу ЗС Франції про стабілізацію обстановки на сході України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

"Поінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що наразі Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на сході України. Подякував уряду Французької Республіки та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України", - написав Сирський у фейсбуці.

Окремо він висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції.