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13:16 21.03.2024

Голова військового комітету НАТО: Є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху, але потрібна ще більша підтримка

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Голова військового комітету НАТО: Є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху, але потрібна ще більша підтримка

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що у 2024 році не можна бути надто песимістичними, оскільки песимісти не виграють війн, і є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху на полі бою.

"Незважаючи на всі страждання, незважаючи на всі руйнування, Україна залишається суверенною державою. Ви неймовірно сильні. Світ бачить це. Росія знає це. Це аж ніяк не легка боротьба. Вам не потрібно, щоб я говорив вам це. Але якщо у 2023 році світ, можливо, був занадто оптимістичний, то у 2024 році ми не маємо робити ту саму помилку, стаючи занадто песимістичними. Песимісти не виграють воєн", - сказав Бауер під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він наголосив, що "якщо ви подивитеся на факти: є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху".

Бауер нагадав про останню атаку на Київ у ніч на четвер, зазначивши, що всі ракети були перехоплені українськими силами.

"Немає нічого, чого б ви не змогли зробити. Єдине, що вам потрібно - це наша допомога. Союзники з НАТО і багато інших країн у всьому світі надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді має значення. Але Україні потрібна ще більша підтримка. І вона потрібна вам наразі", - зазначив голова військового комітету НАТО.

Він наголосив, що час в Україні не вимірюється днями, тижнями або місяцями, а "вимірюється людськими життями".

"У країнах-союзниках тиждень - це тиждень. Для України тиждень - це мати, батько, дитина, друг, партнер, втрачений назавжди", - додав Бауер.

Він також нагадав слова на Мюнхенській конференції з безпеки президента України Володимира Зеленського, який сказав: "Не запитуйте Україну, коли закінчиться війна, запитайте себе, чому Путін може її продовжувати".

Бауер наголосив, що було б серйозною історичною помилкою дозволити Путіну взяти гору.

"Це буде небезпечно для всіх нас. Тому що результат цієї війни визначить долю світу", - заявив він.

Теги: #нато #яценюк #відкрий_україну #кбф #бауер

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