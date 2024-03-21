Події

12:02 21.03.2024

Найближчими днями в Україні без опадів, лише в Криму та на заході невеликий дощ

1 хв читати
Найближчими днями в Україні без опадів, лише в Криму та на заході невеликий дощ

В Україні в п'ятницю, 22 березня, без опадів, лише в Криму і на крайньому заході країни місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та місцями північних областях вночі та вранці туман. Вітер у західних і північних областях південно-західний, на решті території північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві 22 березня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві від початку метеорологічних спостережень 22 березня найвища температура була 21,5° у 1974 р., найнижча -18,4° у 1942 р.

У суботу, 23 березня, в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних і північних областях уночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла.

На високогір'ї Карпат - мокрий сніг (вночі 23 березня без опадів); температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 23 березня без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 13-15°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 20.03.2024
Позитивний сценарій Плану Ukraine Facility передбачає вихід України до 2033 року на рівень Румунії-2021 за ВВП на душу населення

Позитивний сценарій Плану Ukraine Facility передбачає вихід України до 2033 року на рівень Румунії-2021 за ВВП на душу населення

13:45 20.03.2024
Боррель: Щорічний дохід від заморожених російських активів, який може бути використано для України, становить EUR3 млрд

Боррель: Щорічний дохід від заморожених російських активів, який може бути використано для України, становить EUR3 млрд

13:10 20.03.2024
У Києві та області в четвер вночі можливий дощ і сніг, у суботу-неділю очікується суха і тепла погода

У Києві та області в четвер вночі можливий дощ і сніг, у суботу-неділю очікується суха і тепла погода

12:35 20.03.2024
На більшій частині України в четвер уночі невеликий дощ, можливо, зі снігом, удень до 12° тепла

На більшій частині України в четвер уночі невеликий дощ, можливо, зі снігом, удень до 12° тепла

12:10 19.03.2024
Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом - Укргідрометцентр

Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом - Укргідрометцентр

13:39 18.03.2024
Найближчими днями у всій Україні очікується дощ із мокрим снігом

Найближчими днями у всій Україні очікується дощ із мокрим снігом

12:58 18.03.2024
У Києві та області до середи очікуються дощі з мокрим снігом, далі без опадів

У Києві та області до середи очікуються дощі з мокрим снігом, далі без опадів

09:26 18.03.2024
У Мінветеранів прогнозують початок будівництва першої черги Військового меморіального кладовища на червень

У Мінветеранів прогнозують початок будівництва першої черги Військового меморіального кладовища на червень

12:58 17.03.2024
В Україні найближчими днями очікується сира погода: дощ і мокрий сніг

В Україні найближчими днями очікується сира погода: дощ і мокрий сніг

19:02 16.03.2024
У неділю в Києві та області буде хмарно з проясненнями, у другій половині дня дощ, у понеділок похолодає, вночі піде сніг

У неділю в Києві та області буде хмарно з проясненнями, у другій половині дня дощ, у понеділок похолодає, вночі піде сніг

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Депутати Київради Брагінський і Кушнір складають свої повноваження - Кличко

Затримано колишнього високопосадовця ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн

РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО в коротші терміни, ніж передбачалося - ISW

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару в Києві зросла до 13 осіб, серед них дитина

До 12 збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Києву

ОСТАННЄ

Кличко повідомив про звільнення керівництва "Київпастрансу"

Голова Військового комітету НАТО в Києві: Мій візит свідчить, що НАТО та Україна зараз ближчі, ніж будь-коли

Депутати Київради Брагінський і Кушнір складають свої повноваження - Кличко

Війська РФ продовжують активні бойові дії в Донецькій області, прагнучи взяти під контроль Орлівку, Тоненьке, Первомайське і Невельське - британська розвідка

Затримано колишнього високопосадовця ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн

Кулеба після масованої атаки РФ закликав Конгрес США розблокувати допомогу Україні

Україна отримала CAD2 млрд від Канади

Затримано запорізьку студентку, яка шпигувала за працівниками СБУ і коригувала ворожі удари по місту

Унаслідок ракетної атаки в Київській області постраждали 4 людини, пошкоджено понад 40 приватних житлових будинків, 2 багатоповерхівки, ліцей, ЛЕП - ОВА

Ракетний обстріл Києва міг бути відповіддю РФ на зустріч радників з безпеки для обговорення Формули миру - посольство США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА