Найближчими днями в Україні без опадів, лише в Криму та на заході невеликий дощ

В Україні в п'ятницю, 22 березня, без опадів, лише в Криму і на крайньому заході країни місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та місцями північних областях вночі та вранці туман. Вітер у західних і північних областях південно-західний, на решті території північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві 22 березня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві від початку метеорологічних спостережень 22 березня найвища температура була 21,5° у 1974 р., найнижча -18,4° у 1942 р.

У суботу, 23 березня, в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних і північних областях уночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла.

На високогір'ї Карпат - мокрий сніг (вночі 23 березня без опадів); температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 23 березня без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 13-15°.