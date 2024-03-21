Кулеба після масованої атаки РФ закликав Конгрес США розблокувати допомогу Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ранкової масованої атаки РФ на Київ закликав Конгрес США розблокувати допомогу Україні, щоб врятувати життя людей і перемогти російський терор.

"Сьогодні вночі, коли люди спали, Київ зазнав чергового ракетного обстрілу. Було збито понад 30 ракет, а уламки, що падали, поранили більше десятка людей. Я закликаю Конгрес США розблокувати допомогу Україні, щоб врятувати життя людей, захистити свободу і перемогти російський терор", - написав Кулеба в соцмережі Х.