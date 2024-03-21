Події

10:38 21.03.2024

Ракетний обстріл Києва міг бути відповіддю РФ на зустріч радників з безпеки для обговорення Формули миру - посольство США

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Ракетний обстріл Києва міг бути відповіддю РФ на зустріч радників з безпеки для обговорення Формули миру - посольство США

Посол США в Україні Бріджит Брінк припустила, що нічна ракетна атака РФ по Києву могла бути реакцією РФ на проведення в Києві зустрічі радників з безпеки різних країн світу для обговорення Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві безпекових радників із країн усього світу для обговорення Формули миру президента Зеленського? Гіперзвукова ракета "Кинджал" по Києву о 5:00, поранення дістали 10 мирних жителів, зокрема дитина. Дякую мужнім захисникам від ППО України", - йдеться в повідомленні Брінк, оприлюдненому в телеграм-каналі посольства в четвер уранці.

Теги: #реакція #брінк_бріджит #ракетна_атака

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