Ракетний обстріл Києва міг бути відповіддю РФ на зустріч радників з безпеки для обговорення Формули миру - посольство США

Посол США в Україні Бріджит Брінк припустила, що нічна ракетна атака РФ по Києву могла бути реакцією РФ на проведення в Києві зустрічі радників з безпеки різних країн світу для обговорення Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві безпекових радників із країн усього світу для обговорення Формули миру президента Зеленського? Гіперзвукова ракета "Кинджал" по Києву о 5:00, поранення дістали 10 мирних жителів, зокрема дитина. Дякую мужнім захисникам від ППО України", - йдеться в повідомленні Брінк, оприлюдненому в телеграм-каналі посольства в четвер уранці.