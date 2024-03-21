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08:32 21.03.2024

Росіяни за добу втратили 750 осіб

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Росіяни за добу втратили 750 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів, 4 танки, 16 бронемашин, 26 артсистем, 10 БПЛА, а також 47 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 433840 (+750) осіб, танків - 6832 (+4) од, бойових броньованих машин - 13074 (+16) од, артилерійських систем - 10740 (+26) од, РСЗВ - 1018 (+1) од, засоби ППО - 721 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8365 (+10), крилаті ракети - 1922 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14242 (+44) од, спеціальна техніка - 1741 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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