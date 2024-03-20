Депутата Тернопільської облради затримано на одержанні хабара у військовослужбовця ЗСУ

Антикорупційні органи України затримали депутата обласної ради під час одержання хабара від військовослужбовця за сприяння в оформленні матеріальної допомоги, інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"20 березня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ викрили депутата обласної ради - голову бюджетного комітету - на проханні та одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

У межах досудового розслідування встановлено, що в січні поточного року посадовець запропонував військовослужбовцю допомогти в питанні виділення матеріальної допомоги для лікування. "Військовослужбовець після одержання матдопомоги мав віддати депутату облради половину від отриманої суми", - уточнюється в повідомленні.

Депутата затримали одразу після одержання коштів. Попередня правова кваліфікація дій депутата - ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У повідомленні не зазначено, депутатом якої облради є фігурант. Як стало відомо агентству, йдеться про Тернопільську облраду.