На Черкащині поліція запобігла замовному вбивству судді

Правоохоронці Черкаської області затримали раніше судимого громадянина та кілера, які разом планували вбивство судді районного суду області, повідомляється на сайті Національної поліції України в середу.

Співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Черкаській області отримали інформацію про підготовку до вбивства на території Уманського району.

"Під час слідства поліцейські встановили об'єкт злочину, організатора, кілера та можливі мотиви. До організації вбивства судді одного з районних судів причетний так званий смотрящий за Уманню, а як кілера він залучив свого помічника", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції зазначають, що серед мотивів, які розглядають правоохоронці, - професійна діяльність судді.

Згідно з повідомленням, фігуранти ретельно готувалися до вбивства: стежили за суддею, вивчали його розпорядок дня, місця, де найчастіше буває, маршрути пересування, також придбали зброю та гранати. "За вказівкою боса кілер придбав одяг, маску, рукавиці, які після ліквідації судді мав знищити", - уточнюють у поліції.

19 березня оперативники Нацполіції затримали організатора злочину та його помічника-кілера. У поліції інформують, що організатор був раніше судимий за вимагання та розбій. Наразі зловмисників затримано.

Найближчим часом їм повідомлять про підозру за ч. 1 ст. 14, п. 12. ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї та боєприпасів) Кримінального кодексу України. Готують клопотання до суду про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.