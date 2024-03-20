РФ активізувала кампанію дискредитації України на Близькому Сході - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що РФ активізувала дезінформаційну кампанію проти нашої держави на Близькому Сході.

Як повідомили у воєнній розвідці, завдання чергової гібридної операції Кремля полягає в тому, щоб виправдати загарбницьку війну; дискредитувати Україну та держави Заходу; нав'язати неприйнятні умови переговорів; поліпшити власне становище в регіоні; домогтися зменшення економічного й політичного тиску, якого Москва зазнає через агресію та вчинення воєнних злочинів.

"Для досягнення зазначених цілей росія посилено використовує свою агентурну мережу, засоби пропаганди та дипломатичні представництва. Так, працівники російського посольства в Єгипті отримали вказівки з кремля провести низку зустрічей під дипломатичним прикриттям для поширення дезінформації про війну та здійснення вербувальних заходів", - розповіли в ГУР.

Також у рамках операції росіяни розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, у яких виправдовують ведення війни проти України. Йдеться, зокрема, про два папірці під назвами: "О роли Запада в конфликте в Украины" та "О ситуации вокруг Украины".

У зазначених матеріалах представлено путінську версію історії України з моменту краху Радянського Союзу, а терористичну агресивну Росію подано як жертву.

Ключова ідея, яку просуває Кремль на Близькому Сході, - безальтернативність нав'язаного ним сценарію завершення війни.

"Він включає позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами безпеки і оборони нашої держави, збереження москвою контролю над окупованими українськими територіями та інші нісенітниці на кшталт "вічного позаблокового статусу", "денацифікації" і "демілітаризації", - зазначили в розвідці.