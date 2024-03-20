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12:27 20.03.2024

ДП "Ліси України" створило в Житомирській області перший у країні "Лісопожежний центр"

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ДП "Ліси України" створило в Житомирській області перший у країні "Лісопожежний центр"

Державне підприємство "Ліси України" в рамках підготовки до пожежонебезпечного періоду створило в Житомирській області філію - перший у країні "Лісопожежний центр", повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Того року Європу потрясли масштабні лісові пожежі. В Україні навіть під час війни нам вдалося тримати ситуацію під контролем. Але потрібно ще краще готуватися до пожежонебезпечного періоду, щоб утримати позитивні минулорічні показники", - написав він на фейсбук-сторінці.

За інформацією гендиректора ДП, на базі "Лісопожежного центру" щорічно навчатимуть і підвищуватимуть кваліфікацію головних лісничих, інженерів з охорони та захисту лісу і начальників лісових пожежних станцій філій.

У 2024 році вже майже 300 співробітників "Лісів України" пройшли навчання за профілем "Керівник гасіння лісової пожежі". Розпочато польові навчання. При цьому ДП співпрацює з підрозділами ДСНС щодо сил і засобів рятувальників до гасіння.

Крім того, цього року передбачається закупити протипожежну техніку та обладнання, продовжиться укомплектування філій у південних і східних областях країни.

Болоховець пообіцяв, що "Ліси України" продовжить розширювати мережу рекреаційних пунктів, щоб скоротити кількість лісових пожеж через стихійний вогонь.

Теги: #ліси_україни #лісопожежний_центр

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