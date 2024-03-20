Міносвіти призупиняє процес модернізації мережі вишів на час вступної кампанії

Міністерство освіти і науки України заявляє, що призупиняє процес модернізації мережі вищих навчальних закладів на час вступної кампанії.

"14 березня стартувала реєстрація на НМТ, основна сесія якого відбудеться з 14 травня по 25 червня. Після цього розпочнеться активна фаза вступної кампанії 2024. Водночас ми розуміємо, що і вступники, і заклади освіти вже активно готуються до вступу. Тож у зв'язку з цим МОН ухвалило рішення у цей період не пропонувати на розгляд КМУ зміни у мережі ЗВО, крім тих, що вже перебувають на погодженні у ЦОВВ (центральні органи виконавчої влади - ІФ-У)", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Йдеться про три проєкти розпорядження, що стосуються об'єднань вишів у Львові, Кривому Розі та Дніпрі.

"Впродовж наступних місяців продовжимо консультації зі стейкголдерами, аби у підсумку розробити ефективні стратегії розвитку як окремих обʼєднаних університетів, так і мережі ЗВО загалом", - підсумували в міністерстві.