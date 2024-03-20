Події

07:44 20.03.2024

Окупанти обстріляли Синельниківський район, п'ятеро поранених

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Окупанти обстріляли Синельниківський район, п'ятеро поранених

Російські війська в середу вночі обстріляли Синельниківський район, постраждали п'ятеро людей, серед них ціла родина з чотирьох осіб, є руйнування, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі гучно було в Синельниківському районі. Від ворожої атаки, попередньо, постраждали 5 осіб. Серед них ціла родина, будинок якої розбили окупанти", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, постраждали брат із сестрою - 12 і 19 років, їхній 57-річний батько - у стані середньої тяжкості.

"Сильно поранена 47-річна жінка. "Важка". Усі четверо - у лікарні", - уточнив Лисак.

Також, за словами голови ОВА, на обстріляній території є пошкоджені будинки, наразі інформація про руйнування уточнюється.

 

 

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #дніпропетровська

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