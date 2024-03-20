Окупанти за добу завдали 350 ударів по десяти містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 350 ударів по 10 містах і селах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу вранці.

"350 ударів по 10-ти населених пунктах завдав ворог протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, військовослужбовці РФ здійснили 3 авіаційні удари по Малій Токмачці, Роботиному, Темирівці; 3 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Малої Токмачки; 36 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне.

Також 308 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного, Темирівки та Новодарівки.

Крім того, надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.