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22:10 19.03.2024

Зеленський анонсував нові оборонні пакети

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Зеленський анонсував нові оборонні пакети

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові оборонні пакети.

"Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія", - сказав він у відеозверненні у вівторок, говорячи про зустріч у форматі "Рамштайн".

"Нові держави приєднуються до чеської ініціативи та закупівлі боєприпасів. Дякую всім! Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ і дронів", - зазначив він.

За його словами, "українські дрони вже приносять сильні результати і мають значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт має відчути наше посилення щодо дронів".

Зеленський також відзначив Німеччину за анонсований оборонний пакет - півмільярда євро - артилерія та бронетехніка.

"Ми дуже цінуємо німецький внесок у захист українських життів і нашої незалежності", - наголосив він.

Теги: #україна #зеленський #рамштайн

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