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21:08 19.03.2024

Мішель у листі-запрошенні лідерам ЄС на саміт: Рада надасть можливість прискорити надання Україні військової допомоги

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Мішель у листі-запрошенні лідерам ЄС на саміт: Рада надасть можливість прискорити надання Україні військової допомоги

Президент Європейської ради Шарль Мішель у листі-запрошенні лідерам Європейського союзу на засідання Ради пише про необхідність для Ради зміцнити і прискорити надання військової допомоги Україні.

Текст листа оприлюднено у вівторок на сайті Європейської ради.

"На третьому році агресивної війни Росії проти України ми переживаємо поворотний момент. Вкрай необхідні терміновість, інтенсивність і непохитна рішучість. Нашим першочерговим завданням є швидке надання військової допомоги Україні та, спираючись на нещодавні ініціативи, подібні до ініціативи Чехії, прискорена закупівля і доставка боєприпасів в Україну. Європейська Рада надасть можливість зміцнити і прискорити ці зусилля. Крім того, ми маємо зосередитися на ефективному здійсненні та забезпеченні дотримання наших санкцій, а також на активізації наших зусиль щодо використання непередбачених прибутків від іммобілізованих активів", - написав Мішель.

Президент Європейської ради також вважає, що настав час для "реальної зміни парадигми щодо нашої безпеки та оборони". "Протягом десятиліть Європа не інвестувала достатньо коштів у свою безпеку та оборону. Зараз, коли ми зіткнулися з найбільшою загрозою безпеці з часів Другої світової війни, настав час вжити радикальних і конкретних кроків, щоб бути готовими до оборони і поставити економіку ЄС на "воєнну основу"", - пояснив він.

При цьому Мішель деталізував, що для цього необхідно "витрачати більше і купувати більше спільно, а значить, більш ефективно". "Ми також повинні допомогти оборонній промисловості отримати доступ до приватних і державних фондів і знизити нормативний тягар і бар'єри. Формування такого мислення в сфері стратегічної безпеки вимагає сильного керівництва і гострого розуміння терміновості загроз, з якими ми стикаємося. Я очікую, що наша Європейська Рада відповідатиме цьому", - переконаний він.

Крім того, президент Європейської ради пропонує зосередити увагу на сільському господарстві. "Наші європейські фермери голосно і ясно висловили свою стурбованість. Нам необхідно рішуче діяти щодо проблем, з якими вони стикаються. Це означає підбиття підсумків виконаної роботи і забезпечення невідкладного досягнення прогресу, особливо щодо становища фермерів у ланцюжку поставок продовольства і чесної конкуренції як на внутрішньому ринку, так і на глобальному рівні", - зазначив Мішель.

Він також пропонує проаналізувати підготовку до розширення і реформ, з огляду на те, що ці два напрями мають розвиватися паралельно, "щоб гарантувати, що і майбутні держави-члени, і ЄС будуть готові до моменту вступу".

Іншими питаннями, які Мішель пропонує обговорити, названі ситуація на Близькому Сході, катастрофічна гуманітарна ситуація в Секторі Гази, стан міграції та різні питання зовнішніх зв'язків.

 

 

Теги: #єс #допомога #саміт

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