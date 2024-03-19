Для вступу до НАТО в Україні має змінитися система цінностей - експерт

Для вступу України до НАТО в країні має змінитися система цінностей і концепцій, вважає експерт у сфері реформи оборонних організацій у Європі Глен Грант.

"І саме цінності, на мій погляд, є ключовим фактором. Насамперед ви маєте позбутися цього радянського підходу "зверху-вниз". Після помилки з Угорщиною люди будуть дуже обережно ставитися до іншої президентської країни, яка не має належної системи стримувань і противаг. Тому що ми бачили, що сталося з Угорщиною (йдеться про реформування судової системи та забезпечення захисту фундаментальних прав в Угорщині)", - сказав він в інтерв'ю сайту Sestry.eu, оприлюдненому у вівторок.

За словами Гранта, "якщо у вас немає належних правових стримувань і противаг щодо президента, ви ризикуєте тим, що країна не матиме такого самого стилю мислення та керівництва, як решта членів НАТО".

"Корупція має бути знищена. Законодавство має бути впорядковане так, щоб унеможливити відмивання грошей, щоб унеможливити елементарну несплату податків і схожі речі. Вони важливі для НАТО", - зазначив він.

"І останнє: має бути необхідна медична система для солдатів. Як люди можуть розраховувати на те, що вони прийдуть воювати з вами, якщо ви не можете у належний спосіб піклуватися про своїх військових і забезпечити їх усім необхідним?" - сказав він.

Відповідаючи на запитання про часові межі вступу України до альянсу, Грант відповів: "Які часові межі? Це буде через кілька років після закінчення війни, коли буде ясно, що війна не спалахне знову. Тоді розпочнеться дискусія".

Джерело Sestry | Глен Грант: "У Британії нічого не залишилося. Ми віддали все, що могли. Наразі у нас є тільки гроші та ентузіазм".