Комітет нацбезпеки у вівторок розглянув 660 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у вівторок розглянув 660 поправок до законопроєкту про мобілізацію, повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні на засіданні розглянув 660 поправок. Фактично ми дійшли до розділу змін до 23-ї статті щодо відстрочки від призову під час мобілізації", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, з огляду на те, що кілька сотень поправок різних авторів стосуються саме цього розділу, було ухвалено рішення підготувати загальні комітетські поправки, що враховують попередні рішення комітету щодо цього напряму.

"Він (розділ - ІФ-У) об'ємний і суспільно - резонансний. Адже стосується відстрочки для заброньованих військовозобов'язаних органів державної влади; органів місцевого самоврядування; осіб з інвалідністю; осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; тих, хто утримує дитину одноосібно, якщо другий із батьків помер, позбавлений батьківських прав, пропав безвісти, постійно перебуває за кордоном; опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років", - зазначила Фриз.

Вона також додала, що цей розділ стосується і тих військовозобов'язаних, хто постійно доглядає за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками або дружини (чоловіка); членів сімей I і II ступеня спорідненості, які зайняті постійним доглядом за особами I або II групи інвалідності; вчених і працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти; тих, чиї родичі пропали безвісти, загинули або звільнені з полону.

Народна депутатка наголосила, що всі ці пропозиції після обговорення з авторами поправок і напрацювання компромісної редакції можна буде звести в поправках комітету, щоб не затягувати розгляд законопроєкту вже в залі Верховної Ради.

"Комітет підтримав: можливість для громадян, які самостійно прибули до ТЦК СП зі зв'язком від конкретних військових частин, здійснювати військову службу після навчання в цих в/ч; електронний кабінет як право, а не обов'язок; відхилення електронних повісток", - сказала Фріз.

Вона також зазначила, що комітет підтримав нову редакцію положення щодо покладення повноважень стосовно оповіщення та заходів мобілізації на районні держадміністрації, а не на старост у територіальних громадах із постійним населенням до 10 тис. осіб.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

До другого читання законопроєкту надійшло понад 4 тисячі поправок.