Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом - Укргідрометцентр

У середу, 20 березня, в Україні очікується дощ, уночі з мокрим снігом. Лише в більшості районів східних областей, а вночі й на Київщині та Житомирщині без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, у південно-східній частині та Закарпатті 7-12°.

У Карпатах сніг, температура вночі 1-6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

У Києві в ніч на середу без суттєвих опадів, удень дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 5-7° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 20 березня було зафіксовано 1990 року, вона становила 22,4°, найнижчу вночі - 19,9° морозу 1942 року.

У четвер, 21 березня, у південних і центральних областях, уночі місцями й на Хмельниччині, Житомирщині, Київщині та на заході невеликий, у Криму помірний дощ, уночі місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів.

У західних і південних областях уночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Києві в четвер без опадів, лише вночі місцями невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.