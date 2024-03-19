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09:18 19.03.2024

ЄС підготував законопроєкт про передачу Україні прибутку від заморожених активів РФ у липні поточного року - ЗМІ

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ЄС підготував законопроєкт про передачу Україні прибутку від заморожених активів РФ у липні поточного року - ЗМІ

Європейський Союз підготував проєкт закону, згідно з яким Україна зможе почати отримувати прибуток від заморожених російських суверенних активів уже в липні, повідомляє агентство Bloomberg.

Законопроєктом передбачено впровадження податку на непередбачувані витрати на прибуток, отриманий від російських коштів, "з метою використання приблизно EUR3 млрд на рік для фінансування постачань зброї Україні та стимулювання її оборонної промисловості".

Агентство зазначає, що, згідно із законопроєктом, частка від доходів, отриманих із 15 лютого, перераховуватиметься ЄС двічі на рік, доки не буде знято санкції щодо Росії.

Спочатку кошти будуть виділені Європейському фонду миру, який оплачує постачання зброї Києву, і Фонду підтримки України.

Частина прибутку залишиться у центральних депозитаріїв цінних паперів, щоб покрити витрати на управління активами і "впоратися з будь-якими ризиками, включно з можливими заходами у відповідь із боку Росії".

Bloomberg нагадує, що адміністрація президента США Джо Байдена "підштовхує союзників із G7 до негайного арешту заморожених активів і хоче побачити прогрес до червневого саміту лідерів".

Однак декілька європейських країн, включно з Німеччиною і Францією, а також Європейський центральний банк "не виявляють готовності", пише агентство.

Теги: #єс #активи_рф

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