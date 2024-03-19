Події

08:04 19.03.2024

За добу Сили оборони ліквідували 840 окупантів і 30 артилерійських систем

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За добу Сили оборони ліквідували 840 окупантів і 30 артилерійських систем

За минулу добу Сили оборони знищили 840 окупантів, 10 танків, 35 бронемашин, 30 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 10 безпілотників, 54 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у вівторок, 19 березня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 432390 (+840) осіб, танків - 6819 (+10) од, бойових броньованих машин - 13049 (+35) од, артилерійських систем - 10698 (+30) од, РСЗВ - 1017 (+0) од, засоби ППО - 721 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8318 (+10), крилаті ракети - 1922 (+0), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14191 (+50) од, спеціальна техніка - 1735 (+4)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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