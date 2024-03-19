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06:52 19.03.2024

19 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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19 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 755 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 755 RUSSIAN AGRESSION

19 березня відзначають Всесвітній день соціальної роботи, Міжнародний день клієнта.

У Фінляндії - День рівноправності.

Православна церква вшановує пам'ять священномучеників Хризанта і Дарії.

У католиків - День святого Йосипа.

19 березня 1930 року народилася Ліна Костенко, легендарна українська поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка, лауреатка Шевченківської премії, Премії Антоновичів, Ордену Почесного легіону.

Всесвітній день соціальної роботи

Щорічно в третій вівторок березня відзначається Всесвітній день соціальної роботи. Ініціаторами та організаторами професійного свята, яке об'єднує представників роботи соціального спрямування, 1983 року виступили: Міжнародна Федерація соціальних працівників і Міжнародна Асоціація шкіл соціальної роботи.

Основним завданням соціальної роботи є забезпечення певного рівня та якості життя громадян через систему заходів соціальної підтримки та захисту.

Поділ спрямованості соціальної роботи дає змогу вибудовувати програми, методи роботи, а також способи захисту і допомогу в реалізації прав для кожної конкретної категорії громадян, яка потребує допомоги і підтримки.

До таких напрямів відносять: роботу з дітьми, сім'ями, інвалідами, пенсіонерами, ветеранами, малозабезпеченими людьми, дітьми, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, безхатьками.

Міжнародний день клієнта

Уперше відзначали 19 березня 2010 року.

Мета Дня для виробників товарів і послуг у найрізноманітніших сферах - залучення нових і заохочення постійних клієнтів. Адже клієнт - це основа бізнесу.

Цього дня власники бізнесу в усьому світі мають можливість висловити вдячність своїм споживачам, віддячивши їм за співпрацю. Як саме - кожен вирішує сам: це можуть бути сувеніри, маленькі подарунки, знижки або проведення акцій та святкових заходів.

Ще цього дня:

1917 - У Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії", "Хай живе вільна Україна з гетьманом на чолі". Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію;

1932 - Відкрито міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;

1935 - Ігор Сікорський отримав у США патент на "літальний апарат прямого підйому";

1946 - Мартініка, Гваделупа, Реюньйон оголошуються департаментами Франції;

1953 - Уперше по телебаченню показали церемонію вручення "Оскара";

1955 - У Масаді (Ізраїль) археологи виявили останки палацу Ірода;

1958 - У Люксембургу відкрилося перше засідання Європарламенту;

2012 - Сталася стрілянина в єврейській школі в Тулузі. Загинули вчитель і троє дітей;

Церковне свято

19 березня, у православному календарі день двох християнських святих - Хрисанфа і Дарії Римських, які жили в 3 столітті.

Хрисанф походив із сім'ї язичників, але, прочитавши Новий Завіт, вирішив стати християнином. Батько, щоб відвернути юнака від віри, одружив його з Дарією, жрицею Афіни Паллади. Однак Хрисанф зміг навернути в християнство і її. Подружжя вирішило вести незаймане життя і закликало до цього інших. Городяни поскаржилися на Хрисанфа і Дарію владі; християнську пару піддали катуванням, а потім стратили.

День святого Йосипа

19 березня католицька церква вшановує пам'ять святого Йосипа, Обручника Пресвятої Діви Марії.

У деяких країнах День святого Йосипа є офіційним загальнонародним святом, у деяких цього дня вшановують батька, наприклад, в Іспанії та Італії. Також, святого Йосипа вважають покровителем Бельгії.

Іменини: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Теги: #іменини #цей_день #церковне_свято #19березня

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