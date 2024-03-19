Окупанти за минулий день здійснили 50 обстрілів прикордоння Сумської області

Окупанти за минулий день здійснили 50 обстрілів прикордоння Сумської області, ударів зазнали 11 громад, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі 18 березня.

"Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська громади", - зазначено в повідомленні.

Війська РФ здійснили обстріли з артилерії, мінометів, авіації, танків і дронів-камікадзе типу "FPV".

За даними ОВА, найбільше обстрілів сталося в Білопільській громаді (84 вибухи) та у Великописарівській (41 вибух). Ракетні удари було завдано по цивільній інфраструктурі Конотопської громади (2 вибухи) і по території Миколаївської громади (1 вибух).