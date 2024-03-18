Кличко закликав правоохоронців оперативно розслідувати факти, оприлюднені Bihus.Info щодо Брагінського

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців оперативно і відкрито для громадськості розслідувати інформацію про факти, оприлюднені Bihus.Info щодо Віктора Брагінського.

"Прошу журналістів Bihus info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus Info", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 15 березня начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

Напередодні, 14 березня, мер Києва Віталій Кличко оголосив про те, що має намір усунути начальника КП "Київський метрополітен" Брагінського від виконання обов'язків після розслідування журналістів Bihus.info.