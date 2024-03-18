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11:16 18.03.2024

Через обстріли на Сумщині відключали дві ЛЕП, було знеструмлено ТЕЦ - Міненерго

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Через обстріли на Сумщині відключали дві ЛЕП, було знеструмлено ТЕЦ - Міненерго

У Сумській області за минулу добу через обстріли відключали дві лінії електропередачі напругою 110 кВ, знеструмили побутових споживачів і місцеву ТЕЦ, повідомило Міністерство енергетики в понеділок.

За його даними, ТЕЦ було оперативно під'єднано, порушень у теплопостачанні не було.

Крім того, через численні пошкодження газопроводів і будинків у Сумській області відключено від постачання газу близько 1,4 тис. абонентів у прикордонному населеному пункті.

Через обстріли і бойові дії відключалися також ЛЕП у Харківській і Чернігівській областях, а в Миколаївській області пошкоджено підземний газопровід.

За даними Міненерго, в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС. Одночасно після короткострокового ремонту підключено блок ТЕЦ. Для покриття потреб споживачів задіяні резерви тепло- і гідрогенерації.

Загалом ситуація в країні контрольована, система збалансована, графіки відключень не використовуються. За добу енергетики відновили електропостачання понад 13,2 тис. споживачам.

За запитом Польщі в неділю Україна прийняла надлишки електроенергії у свою енергосистему - з 11:00 до 15:00 прийнято сумарно 1200 МВт-год.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 5751 МВт-год. Також передбачається експорт - до 1645 МВт-год. 

Теги: #обстріли #знеструмлення

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