Події

09:26 18.03.2024

У Мінветеранів прогнозують початок будівництва першої черги Військового меморіального кладовища на червень

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В. о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун прогнозує початок будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища (НВМК) на червень 2024 року.

"Маю оптимізм у вирішенні питань, що передують початку будівництва Національного військового меморіального кладовища. Вже найближчим часом має бути ухвалене одне з ключових рішень: передача понад 265 га у власність НВМК. Незабаром на території кладовища розпочнуться підготовчі роботи із видалення зелених насаджень. Процедуру спрощено", - написав Порхун у фейсбуці.

За його словами, у Мінветеранів гарний темп у реалізації цього найбільшого в історії України проєкту вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України.

"Тому, зберігаючи такі темпи, будівництво першої черги може розпочатися вже в червні", - додав Порхун.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в жовтні 2022 року схвалив створення Мінветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище".

19 серпня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про плани уряду прискорити проєктування НВМК. Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді біля Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді біля Києва наприкінці листопада і ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця року.

7 грудня в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

22 січня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що перші поховання на НВМК можуть бути на початку осені 2024 року. Пізніше в Мінветеранів заявили, що розраховують на будівництво двох черг меморіального кладовища до кінця року.

23 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища.

Теги: #прогноз #будівництво #військове_кладовище

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