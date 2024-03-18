18 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 754 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 754 RUSSIAN AGRESSION

У світі відзначають Глобальний день переробки відходів, День народження електричної бритви.

В Італії - День пам'яті жертв COVID-19, у Франції - День Паризької комуни, у США - День "Вибачте своїх батьків", День штату Південна Кароліна, День благополуччя, День біодизелю.

18 березня 2022 року розпочалися бої за Азовсталь, що тривали до 20 травня на території маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь" і на прилеглій території та відбувалися в межах боїв за Маріуполь під час російського вторгнення в Україну.

Православна церква вшановує пам'ять святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія, початок Великого посту.

Ще цього дня:

1913 - У Львові створено військове товариство "Січові стрільці".

1924 - У США прем'єра німого фільму "Багдадський злодій", проєкт вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час;

1932 - У Сіднейській затоці відкрито міст, який до 2012 року був найширшим у світі (48,8 м).

1946 - У Вашингтоні свою роботу розпочав Світовий банк;

1962 - Укладено Евіанські угоди, за якими Алжир отримує незалежність від Франції і закінчується колоніальна війна;

1974 - Більшість членів ОПЕК припиняють ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, що було причиною першої та важкої нафтової кризи;

1992 - Парламент Фінляндії погоджується на вступ країни в ЄС;

1994 - У Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписують федеративний договір;

1999 - Югославія відмовилася прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту на переговорах у Рамбуйє (Франція);

2004 - Верховна Рада ухвалила Цивільний процесуальний кодекс України;

2014 - Анексія Криму Росією. В Україні через агресію РФ оголошено першу хвилю часткової мобілізації;

Церковне свято

18 березня - день пам'яті святого Кирила, архієпископа Єрусалимського.

Святитель Кирило, архієпископ Єрусалимський, жив у IV столітті. Коли він досяг повноліття, то прийняв чернецтво. У 350 році Кирило очолив Єрусалимську кафедру і за час свого правління дбав про місто, як батько. Коли в Єрусалимі почався голод, то архієпископ витратив усе своє майно на хліб і пшеницю для тих, хто голодує.

Святитель вів боротьбу з аріанською єрессю, яка заперечувала єдиносумісність Бога-Отця і Бога-Сина. За це Кирила зненавиділи єпископи, які підтримували Арія, і вони домоглися вигнання архієпископа з Єрусалима. За деякий час Кирило повернувся на свою кафедру, але й тоді став малопридатним для світської влади - його тричі відправляли в заслання. Коли до влади прийшов імператор Феодосій Великий, то Кирило повернувся до своєї архіпастирської діяльності назавжди.

Після себе святитель залишив повчання і бесіди на євангельські теми.

Початок Великого посту

У 2024 році час Великого посту - з 18 березня до 4 травня.

Іменини: Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя.