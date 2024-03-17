17 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 753 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 753 RUSSIAN AGRESSION

17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника, День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Олексія; мученика Марина.

День мобілізаційного працівника

Щороку 17 березня Україна відзначає професійне національне свято - День мобілізаційного працівника (День військкоматів).

Подію започатковано 22 серпня 2000 року. Спочатку дата святкування була 14 вересня, на честь переформування мобілізаційного управління у 1993 році. У 2016 році день свята змінили у зв'язку з першою масштабною мобілізацією, яка відбулася саме 17 березня на початку російської агресії (2014 рік).

День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення

Щороку в третю неділю березня Україна відзначає День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Професійну подію заснував Леонід Кравчук 15 лютого 1994 року.

Житлово-комунальне господарство забезпечує якісні умови життя населення та здійснює постачання ресурсів.

Ще цього дня:

1917 - У Києві створили Українську Центральну Раду;

1930 - Американського мафіозі Аль Капоне випустили на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини;

1939 - у Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями;

1940 - У СРСР випробували перший танк Т-34, розроблений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу № 183;

1943 - Трагедія села Ремель - один із найбільших воєнних злочинів на території України;

1948 - Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали Брюссельський пакт - попередник Західно-Європейського Союзу (WEU).

1950 - У США оголошено про відкриття 98-го хімічного елемента - каліфорнія;

1951 - Українська Повстанська Армія (УПА) закликала США допомогти їй у боротьбі з СРСР;

1959 - 14-й Далай-лама втік із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками);

1960 - У Японії вперше у світі надійшли в продаж різнокольорові фломастери;

1966 - Американська субмарина Олвін знайшла в Середземному морі (неподалік берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу;

1972 - У Києві створили Інститут книги і друкарства;

1995 - Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму;

1999 - З Міжнародного Олімпійського Комітету виключено 6 його членів, обвинувачених у хабарництві під час визначення місць проведення Олімпіад;

1999 - Розпочалося виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута.

Церковне свято

Святий мученик Марин

За римського імператора Каріна, який правив із 283 до 285 року, знатного юнака із сенаторської родини на ім'я Марин схопили за доносом за його прихильність до Христа.

Марина примушували принести жертву римським богам, але той відмовився зректися Спасителя і стійко переніс усі муки, яких потім зазнав.

Спочатку його підвісили біля стовпа і жорстоко били, потім поклали на розпечену решітку, а після цього кинули в киплячу воду. Побачивши, що з благодаті Святого Духа палаючий вогонь стає для мученика прохолодною росою і не заподіює жодної шкоди, його віддали на поталу хижим звірам, однак святий знову дивним чином уникнув смерті.

Після цього, удаваною покірністю ввівши тирана в оману, святий Марин увійшов до язичницького храму і силою молитви повалив ідолів, які там стояли.

Після всіх випробувань святий мученик, у супроводі батьків, які охоче віддали власне дитя в жертву Господу, був відведений до місця страти і обезголовлений.

Іменини: Віктор, Гавриїл, Макар, Олександр, Олексій, Павло.