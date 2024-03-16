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13:27 16.03.2024

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують намагатися змусити українців голосувати на т.зв. президентських виборах - ГУР МО

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На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують намагатися змусити українців голосувати на т.зв. президентських виборах - ГУР МО

На тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей України російські загарбники продовжують намагатися змусити українців узяти участь у так званому "голосуванні" за президента РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади в супроводі озброєних військових і фсбшників рф обходять домівки українських громадян, щоб роз'яснити їм "за кого потрібно голосувати". При цьому окупанти наголошують, що можуть "намалювати" своєму диктаторові й понад двісті відсотків підтримки, а результат "виборів Путіна" буде незмінний", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Водночас окупанти дають зрозуміти поневоленим жителям, що відмова голосувати за Путіна свідчитиме про їхню антиросійську позицію.

Крім цього, на початку березня на окупованих частинах Херсонської області загарбники влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували "неблагонадійних" українців. Основним критерієм для затримання була відсутність паспорта громадянина РФ. У ГУР МО зазначають, що причиною таких дій є страх загарбників перед "нелояльними" до окупаційної влади українцями, які на думку ворога, можуть дестабілізувати ситуацію під час "виборів".

"Під тиском "виборчого" фарсу продовжують перебувати українські підприємці та освітяни на поневолених землях. Одним у разі відмови "підтримати" Путіна, окупанти погрожують позбавити права займатися підприємництвом. Інших - залякують звільненням. До пенсіонерів на ТОТ кремлівські агенти мають інший "агітаційний підхід" - їх намагаються змусити "проголосувати" підкупом і обманом про "краще життя" та "соціальні виплати"", - наголошується в повідомленні.

У ГУР МО наголошують, що мешканці окупованих територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління Путіна, незважаючи на тиск і репресії з боку загарбників.

"Більшість людей чинять німий опір окупантам, зачиняючись у своїх домівках та намагаються всіляко перешкоджати представникам так званих "мобільних виборчих дільниць"", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #гур_міноборони

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