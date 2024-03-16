Події

07:01 16.03.2024

16 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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16 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 752 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 752 RUSSIAN AGRESSION

16 березня відзначають Міжнародний день спортивних автоперегонів, День свободи інформації, День чорної преси, День квілтингу, День без селфі.

У Словаччині - День інженера, у Литві - День книжкових контрабандистів, у Латвії - День пам'яті легіонерів, у Казахстані - День республіканської гвардії, у США - День страв із серцевини артишоку.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Савина; священномученика Олександра.

День чорної преси

День чорної преси присвячений визнанню внеску газет і засобів масової інформації, якими володіють і керують темношкірі в США. Заснований Національною асоціацією видавців газет, яка об'єднує понад 200 медіа-компаній, що належать темношкірим по всій країні.

День чорної преси відзначають 16 березня в річницю заснування першої "чорної" газети в Сполучених Штатах, Freedom's Journal, 1827 року.

Міжнародний день спортивних автоперегонів

Міжнародний день спортивних автоперегонів відзначають у третю суботу березня, він збігається зі знаковими перегонами "12 годин Сібрінгу", які відбуваються в Сібрінгу, штат Флорида. Присвячений азарту і змагальному духу перегонів на спортивних автомобілях, спорту, який захоплює фанатів у всьому світі поєднанням швидкості, технологій і людської майстерності.

День свободи інформації

День свободи інформації присвячений просуванню прозорості та відкритості влади. Щорічно 16 березня відзначається день народження Джеймса Медісона, якого багато хто вважає "батьком" Конституції Сполучених Штатів і активним прихильником прозорості уряду.

Відзначення цієї події було започатковано 1989 року Комітетом журналістів за свободу преси, некомерційною організацією, що виступає за свободу преси і доступ до урядової інформації.

День книжкових контрабандистів у Литві

Культурне свято, присвячене людям, які боролися із забороною видання литовських книг латиницею.

День квілтингу

Квілтинг - це клаптикова технологія, яка з'явилася в Америці, і в перекладі означає "стьобане полотно". Технологія квілтингу заснована на створенні багатошарових стьобаних виробів. У цій техніці створюють покривала і наволочки, картини та одяг, сумки і прикраси.

Ще цього дня:

1917 - "Вироком Народного суду" українські революційні маніфестанти демонтували пам'ятник Столипіну на Думській площі у Києві;

1919 - У США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів із літаком;

1923 - Римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;

1960 - У Нью-Йорку представлено перший автомобіль на сонячних батареях;

1990 - У Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;

1994 - Фігуристка Тоня Гардінг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган;

1998 - Папа Римський Іван Павло II вибачився за бездіяльність і мовчання багатьох католиків під час Голокосту;

2006 - Генеральна асамблея ООН майже одноголосно проголосувала за створення Ради з прав людини;

2014 - Відбувся незаконний референдум у Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму про статус автономії.

Церковне свято

Савин Єрмопольський жив у Єгипті, у ІІІ столітті правив містом Гермополем (Єрмополем). Сам він був християнином, тому під час гонінь на християн йому та його сподвижникам довелося втекти з міста. Вони сховалися у віддаленому селищі, але їх зрадили. Один із жебраків, якому Савин не раз подавав милостиню, за дві золоті монети розкрив владі місцеперебування правителя і його людей. Усіх спіймали і піддали тортурам, змушуючи відректися від віри. Мученики витримали всі випробування, але не зреклися. Тоді їх стратили - вони загинули у водах річки Ніл.

Іменини: Денис, Омелян, Іван, Олександр, Павло, Роман, Трохим, Еміль, Юліан, Ян.

Теги: #іменини #церковне_свято #16березня

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