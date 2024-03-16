Кіберфахівці СБУ заблокували постачання комплектуючих для 1600 "Шахедів"

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували партію комплектуючих для виробництва "Шахедів" і мікросхем для крилатих ракет, повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів постачання комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів - уже заблокували постачання сервомоторів для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет", - сказав Вітюк.

Крім того, кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, що координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

За словами Вітюка, за 2 роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тис. кібератак, більшість із яких - ще на початковій стадії. Ці кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.

Начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ прогнозує, що російські спецслужби нарощуватимуть свій кібернаступальний потенціал. Але водночас нагадує, що і СБУ проводить власні спецоперації в кіберпросторі, а також знищує різні військові об'єкти.