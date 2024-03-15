Події

15:30 15.03.2024

"Інтергал-Буд" завершив будівництво першої та другої секцій ЖК "Паркові озера"

1 хв читати

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" завершила будівництво першої та другої секцій житлового комплексу "Паркові Озера", повідомила пресслужба компанії.

У релізі повідомляється, що відповідний сертифікат про введення в експлуатацію отримано від ДІАМ, цей документ також є підставою для участі об'єкта в держпрограмах "єОселя" і "єВідновлення".

ЖК "Паркові Озера" - комплекс комфорт-класу закритого типу з охороною, що складається з чотирьох будинків заввишки 17 і 25 поверхів загалом на 724 квартири та паркінгом на 302 машиномісця в стилобаті.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м. 

Теги: #інтергал_буд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 13.03.2024
"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК CITY HUB і "Нивки-Парк"

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК CITY HUB і "Нивки-Парк"

17:05 04.03.2024
Оформлено першу угоду за програмою "єОселя" в будинку "Інтергал-Буда", який перебуває на етапі будівництва

Оформлено першу угоду за програмою "єОселя" в будинку "Інтергал-Буда", який перебуває на етапі будівництва

15:29 16.02.2024
"Інтергал-Буд" аналізує можливість страхування воєнних ризиків споруджуваних об'єктів

"Інтергал-Буд" аналізує можливість страхування воєнних ризиків споруджуваних об'єктів

19:31 26.01.2024
"Інтергал-Буд" оформив першу угоду в рамках програми "єВідновлення"

"Інтергал-Буд" оформив першу угоду в рамках програми "єВідновлення"

15:08 21.12.2023
"Інтергал-Буд" планує запуск чотирьох нових проєктів житла у 2024 році

"Інтергал-Буд" планує запуск чотирьох нових проєктів житла у 2024 році

16:02 31.01.2022
В ЖК "Озерний гай Гатне" компанії "Інтергал-Буд" завершені роботи з будівництва каналізації

В ЖК "Озерний гай Гатне" компанії "Інтергал-Буд" завершені роботи з будівництва каналізації

12:35 27.01.2022
4 ЖК від «Інтергал-Буд» потрапили до переліку комплексів з найбільшим подвір’ям

4 ЖК від «Інтергал-Буд» потрапили до переліку комплексів з найбільшим подвір’ям

16:49 20.01.2022
«Інтергал-Буд» визнано забудовником року

«Інтергал-Буд» визнано забудовником року

10:18 31.12.2021
СЕО "Інтергал-Буд" Дмитро Спітковський потрапив до переліку найкращих управлінців України

СЕО "Інтергал-Буд" Дмитро Спітковський потрапив до переліку найкращих управлінців України

18:51 09.12.2021
Компанія «Інтергал-Буд» стала тріумфатором IBUILD 2021

Компанія «Інтергал-Буд» стала тріумфатором IBUILD 2021

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 16 осіб, 73 поранені, є втрати серед особового складу Нацполіції - глава МВС

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 16 осіб - ОВА

Удару по Одесі завдано балістичною ракетою "Іскандер-М" із території Криму - Сили оборони півдня України

16 березня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими

Кількість загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару збільшилася до 14 осіб, ще 46 поранено - ОВА

ОСТАННЄ

ДОТ оголосив перших переможців тендерів на постачання продуктів харчування для ЗСУ за 13 секторами України

Унаслідок ракетного удару в Одесі загинули 16 осіб, 73 поранені, є втрати серед особового складу Нацполіції - глава МВС

Глави МЗС країн ЄС 18 березня продовжать обговорювати військову допомогу Україні та санкції для РФ

Кабмін схвалив програму забезпечення розвитку та функціонування української мови до 2030 року

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 16 осіб - ОВА

РФ не припинить своєї агресії, треба допомогти Україні зупинити її зараз - посол США після обстрілу Одеси

Мінреінтеграції 88 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону особами у 2022-2023 рр.

Удару по Одесі завдано балістичною ракетою "Іскандер-М" із території Криму - Сили оборони півдня України

16 березня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими

Швеція передасть Україні дев'ять гідроциклів

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА