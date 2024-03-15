"Інтергал-Буд" завершив будівництво першої та другої секцій ЖК "Паркові озера"

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" завершила будівництво першої та другої секцій житлового комплексу "Паркові Озера", повідомила пресслужба компанії.

У релізі повідомляється, що відповідний сертифікат про введення в експлуатацію отримано від ДІАМ, цей документ також є підставою для участі об'єкта в держпрограмах "єОселя" і "єВідновлення".

ЖК "Паркові Озера" - комплекс комфорт-класу закритого типу з охороною, що складається з чотирьох будинків заввишки 17 і 25 поверхів загалом на 724 квартири та паркінгом на 302 машиномісця в стилобаті.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м.