В Одесі ракетним ударом травмовано 20 осіб, із них 5 рятувальників - ДСНС

За попередньою інформацією, 20 осіб травмовано, з яких п'ятеро - працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок ракетного удару російських окупантів по Одесі в п'ятницю.

"Усім постраждалим надається необхідна допомога", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС у п'ятницю.

Також підтверджується інформація про те, що один із загиблих - працівник ДСНС. "Сьогодні внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник", - ідеться в повідомленні.

Ударом пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи з ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м. На місці працюють 50 рятувальників і вісім одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало декілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Загинули фельдшер і працівник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце події. Серед медиків і рятувальників також є важко поранені.