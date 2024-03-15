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10:24 15.03.2024

Міносвіти домовилося зі Смітсонівським інститутом США про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи"

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Міносвіти домовилося зі Смітсонівським інститутом США про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи"

Міністерство освіти і науки України уклало зі Смітсонівським інститутом США 5-річну угоду про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи".

"У червні 2023 року був підписаний Меморандум зі Смітсонівським інститутом про співпрацю, проєктом "Наука в класи". Нині Міністерство розширює партнерство з інституцією. Інститут разом із МОН уже передали цифрові інструменти для навчання, ігри, симуляції та книжки, якими на сьогодні користуються понад 45 000 учнів у 120 цифрових освітніх центрах України", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що в рамках реалізації меморандуму заплановано дві ініціативи щодо підвищення здібностей вчителів створювати та викладати інтегровані уроки STEM-освіти.

"Реалізація полягатиме в перекладі посібника для вчителів та додаткових матеріалів для читання, а також збору боксів для того, щоб діти в інтерактивний спосіб пізнавали наукові принципи. Імплементація цього компоненту буде першим кроком для впровадження Смітсонівської "Науки в класи" в Україні", - розповіли в міністерстві.

Згідно з повідомленням, проєкт "Наука в класи" покликаний зміцнити STEM-освіту в закладах дошкільної освіти, молодшій школі та 5-му класі за допомогою цікавих дослідів, експериментів та додаткових цифрових матеріалів.

"Нова угода дає МОН право на переклад та адаптацію 24 освітніх модулів (навчальних програм) Смітсонівського інституту під стандарти Нової української школи для 1-5 класів і дошкільнят. Разом із модулями ми також отримаємо додаткові матеріали для читання, цифрові інструменти для навчання (гри та симуляції)", - додали в Міносвіти.

Теги: #міносвіти

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