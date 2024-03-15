15 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 751 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 751 RUSSIAN AGRESSION

15 березня відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день сну, Всесвітній день промов, День проти зради, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів.

В Україні - День Карпатської України, в Угорщині - День початку революції та визвольної боротьби, у США - День любителів арахісу.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Агапія і з ним сімох мучеників: Пуплія, Тимолая, Роміла, двох Олександрів і двох Діонісіїв.

Всесвітній день захисту прав споживачів

Відзначається в річницю виступу Президента США Джона Кеннеді в Конгресі 1962 року. У виступі було сформульовано чотири головні права споживача: право на безпеку; право на якість товарів і послуг; право на достовірну інформацію про них; право захищати свої споживчі претензії в суді.

Пізніше до них додалися ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживчу освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове довкілля.

1983 року 15 березня було закріплено в міжнародному календарі важливих дат як Всесвітній день захисту прав споживачів.

Ці права належать усім, хто купує товар або замовляє послугу. Хоча б раз у житті, кожен із нас стикався з тим, що річ швидко вийшла з ладу. Виробники товарів або постачальники послуг несуть перед споживачами моральні та юридичні зобов'язання, і про це важливо пам'ятати.

Всесвітній день сну

Сон - важлива фізіологічна потреба людини. Завдяки здоровому сну наш організм може отримати повноцінний відпочинок. Всесвітня федерація сну створила окреме свято 2008 року, щоб донести людям, наскільки важливо спати. Свято щорічно припадає на п'ятницю, що передує весняному рівноденню.

Ще цього дня:

1906 - Зареєстровано компанію "Роллс-Ройс".

1919 - Більшовики націоналізували театри України;

1923 - Конференція послів держав Антанти визнала суверенітет Польщі над Віленським краєм і Східною Галичиною;

1927 - Розпочалося будівництво Дніпрогесу;

1937 - У Чикаго відкрився один із перших банків донорської крові;

1938 - У Саудівській Аравії почали перші пошуки нафти;

1939 - Відбулося перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголосила свою незалежність. Того ж дня Угорщина почала на неї наступ;

1962 - Американський президент Джон Кеннеді запровадив "Білль про права споживача";

1990 - Іракська влада стратила журналіста британського видання "Observer" в Іраку;

1996 - Південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Брітс став другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів;

2006 - Створено Раду ООН з прав людини;

2015 - У 80-ти містах Бразилії на вулиці вийшли 1,5 мільйона демонстрантів, вимагаючи відставки уряду країни і чинного президента Ділми Русеф. Демонстранти вимагали прямого втручання армії, щоб усунути від влади "Робочу партію", яка править країною близько 12-ти років;

2018 - В американському штаті Флорида поруч із кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі обвалився пішохідний міст на автомагістраль, 4 загиблих і 10 постраждалих.

Церковне свято

Святі мученики Агапій, Пуплій, Тимолай, Роміл, Олександр, Олександр і Діонісій постраждали за імператора Діоклітіана в місті Кесарія Палестинська. Під час одного з язичницьких свят християн, які відмовилися принести жертву ідолам, почали публічно катувати і страчувати. Водночас мученик Тимофій був засуджений на спалення, а мученики Агапій і Текла були віддані на розтерзання звірам. Юнаки-християни Пуплій, Тимолай, два Олександри, Діонісій та іподиякон Діаспільської церкви Роміл, які були в натовпі, вирішили публічно сповідати віру і постраждати за Христа. На знак добровільного подвигу вони зв'язали собі руки і з'явилися до правителя Урвана. Коли правитель побачив, що це зовсім молоді люди, він спробував умовити їх відмовитися від свого рішення, але марно. Тоді він кинув їх у в'язницю, де вже перебували двоє християн - Агапій, який переніс муки за віру в Христа, і його слуга Діонісій. Усіх святих піддали страшним мукам і обезголовили.

Іменини: Денис, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій, Еммануїл.