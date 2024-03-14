США не визнають результатів "виборів" РФ на окупованих територіях України - Держдеп

США не визнаватимуть результати фіктивних виборів російського президента Володимира Путіна на тимчасово окупованих територіях України, заявив на брифінгу представник Державного департаменту США Метью Міллер.

"США ніколи не визнають легітимність або результати фіктивних президентських виборів, які Росія проводить на території суверенної України. Ми визнаємо, що Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим - це Україна", - сказав Міллер.

За його словами, США засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом фіктивних виборів, які проводяться РФ на тимчасово окупованих українських територіях.