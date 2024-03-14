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22:01 14.03.2024

Рада може розглянути в другому читанні законопроєкт про мобілізацію наприкінці березня-початку квітня - Корнієнко

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Рада може розглянути в другому читанні законопроєкт про мобілізацію наприкінці березня-початку квітня - Корнієнко

Законопроєкт про мобілізацію може бути готовий для розгляду парламентом у другому читанні до кінця березня-початку квітня, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Давайте математику застосуємо... близько 4 тисяч поправок, уже 600 пройшли, здається, залишилося там 3 тисячі з половиною. Такими темпами - це 10 днів тільки комітету. Сьогодні четвер, тобто цей тиждень, і, напевно, ще наступний тиждень... Це кінець березня, початок квітня, оптимістично", - сказав Корнієнко в ефірі національного телемарафону в четвер увечері.

 

 

Теги: #рада #мобілізація #законопроєкт

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