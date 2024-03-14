Події

21:42 14.03.2024

Зеленський провів зустріч із працівниками одного з оборонних підприємств

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Зеленський провів зустріч із працівниками одного з оборонних підприємств

Президент України Володимир Зеленський у четвер відвідав одне з оборонних підприємств країни, анонсувавши виробництво більшої кількості снарядів, українських дронів і систем РЕБ для Сил оборони.

"Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ. Я сьогодні зустрічався з працівниками одного з таких підприємств - оборонних. Офіційно про таке не говоримо. Зараз, під час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо дійсно", - заявив президент у відеозверненні.

Як він зазначив, "це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитися. Істотно. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили - такої далекобійної нашої сили".

Глава держави подякував працівникам вітчизняного оборонного комплексу за виробництво озброєння, яке допомагає воїнам битися і береже життя Україні та українцям.

 

 

 

Теги: #президент #візит #оборона #підприємство

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