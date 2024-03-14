"Росатом" безпосередньо бере участь у збройній агресії проти України і має потрапити під санкції - заява глави Міненерго в Конгресі США

Держконцерн "Росатом" безпосередньо задіяний у збройній агресії РФ проти України, і на нього має бути накладено міжнародні санкції, йдеться в заяві міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Росатом" брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії Росії проти України", - наголошується в заяві Галущенка, яку заслухали на засіданні підкомітету Палати представників Конгресу США з питань Європи, де 12 березня відбулися слухання щодо можливості накладення санкцій проти "Росатома" і припинення глобальної залежності ядерної енергетики світу від Росії.

У заяві, зокрема, акцентується, що працівники "Росатома" брали також безпосередню участь у захопленні Чорнобильської та Запорізької АЕС.

"Під час слухань конгресмени ознайомилися з доказами цілеспрямованих зусиль "росатому", спрямованих на маніпулювання своїм домінуючим становищем внаслідок залежності країн від російських атомних технологій. Конгресменам також було надано інформацію про зловживання компанією своїм впливом, у тому числі з метою ухилення від санкцій США та підтримки повномасштабного вторгнення росії в Україну", - пояснюється в релізі Міненерго на сайті в четвер суть заяви під час слухань.

Як зазначається в релізі, конгресмени дійшли згоди, що Сполучені Штати, союзники та партнери мають розробити спеціальну стратегію, щоб забезпечити бізнес-певність, розширити та диверсифікувати ланцюги постачань у сфері цивільної ядерної енергії та протидіяти деструктивним діям Росії, Ірану та інших ворожих держав.