Мінкультури та ЮНЕСКО реалізують проєкт зі створення просторів для психологічної підтримки в бібліотеках у 2024 році

Міністерство культури та інформаційної політики України разом з ЮНЕСКО реалізують проєкт зі створення просторів для психологічної підтримки в бібліотеках у 2024 році.

"Організація в бібліотеках простору для отримання громадянами психосоціальної підтримки запланована в межах пріоритетного проєкту МКІП "Мистецтво допомагати" Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" за ініціативою першої леді Олени Зеленської", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що проєкт допоможе працівникам бібліотек оволодіти техніками першої психологічної допомоги та окремими арт-терапевтичними техніками.

Зокрема, для створення просторів психосоціальної підтримки в бібліотеках потрібно: підвищити обізнаність працівників бібліотек про проблеми психічного здоров’я та техніки надання першої психологічної допомоги; розвивати компетентності працівників бібліотек щодо використання окремих арт-терапевтичних технік задля організації заходів з психоемоційного розвантаження для населення громади; розповісти на рівні громади про бібліотечні простори, як про хаби психосоціальної підтримки; підвищувати обізнаність людей громад-учасниць проєкту в питаннях психічного здоров’я, проводити спеціальні просвітницькі заходи.

Згідно з повідомленням, проєкт має охопити 15 бібліотек у шести регіонах України.