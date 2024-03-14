Події

07:43 14.03.2024

У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

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У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

Станом на ранок четверга в акваторії Середземного моря дислокуються три кораблі ВМС РФ, серед яких два ракетоносії, повідомляють ВМС України.

"У Середземному морі 3 ворожі кораблі серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 12 ракет", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас в акваторії Чорного та Азовського морів ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 11 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 10 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - зазначили у ВМС.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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