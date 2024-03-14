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02:15 14.03.2024

Геєрт Вілдерс готовий зняти свою кандидатуру на посаду прем'єра Нідерландів

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Геєрт Вілдерс готовий зняти свою кандидатуру на посаду прем'єра Нідерландів

Голландський ультраправий політик Геєрт Вілдерс заявив у середу, що готовий відмовитися від посади прем'єр-міністра, щоб сприяти формуванню нового правого уряду, майже через чотири місяці після виборів, на яких його Партія Свободи набрала найбільше голосів, повідомляє Reuters.

"Я можу стати прем'єр-міністром тільки в тому випадку, якщо ВСІ партії в коаліції підтримають це. Цього не сталося", - заявив Вілдерс у своєму повідомленні на соціальній медіаплатформі X (раніше відомій як Twitter). "Я дійсно хочу правий кабінет. Менше притулку та імміграції... Любов до моєї країни та виборців важливіша, ніж моя власна позиція".

Вілдерс веде переговори з потенційними союзниками з моменту виборів 22 листопада – понад 100 днів – але вони не принесли жодних результатів. Перемовник, призначений для допомоги у цьому процесі, має звітувати перед парламентом про свої висновки у четвер.

Голландська національна телекомпанія NOS раніше повідомила, що Вілдерс готовий відмовитися від надій стати прем'єр-міністром, оскільки він виборює формування життєздатного уряду.

Посилаючись на політичні джерела в Гаазі, NOS також повідомила, що Партія свободи Вілдерса та три інші консервативні партії, які намагаються сформувати праву коаліцію, розглядають сценарій, за якого лідери партій залишаться у парламенті та не увійдуть до нового уряду.

У цьому сценарії, відомому як "позапарламентський" кабінет, політики та експерти, які не вважаються тісно пов'язаними з жодною партією, призначатимуться на вищі державні пости і працюватимуть у тісному контакті з парламентом.

Якщо політикам не вдасться домовитися про формування коаліції, Нідерланди очікують на нові парламентські вибори у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що переговори про формування уряду Нідерландів вели чотири партії на чолі з "Партією Свободи", яка отримала 37 місць із 150 у нижній палаті парламенту. Вілдерс домовився з лідерами ще трьох партій сформувати коаліційний уряд, проте лідер партії "Новий громадський договір", яка отримала 20 місць за підсумками виборів, Пітер Омцігт, заявив про рішення вийти з переговорів, оскільки не вважає за можливе від імені партії та уряду "давати порожні обіцянки народу, заздалегідь розуміючи, що може їх виконати " . Він не виключив, що його партія може увійти до складу наступного уряду, але це може бути уряд меншості чи широкий позапарламентський кабмін. У переговорах про коаліцію брали участь представники правоцентристської Народної партії за свободу і демократію (VVD), яка чотири рази перемагала на виборах з 2010 по 2023 рік, проте на останніх парламентських виборах здобула лише 24 місця у парламенті. Також у переговорах брало участь "Фермерсько-цивільний рух", який отримав сім місць.

Вілдерс також заявляв, що не бачить перспектив створення коаліції під керівництвом лівоцентристського блоку на чолі з політиком Франсом Тіммермансом.

Теги: #уряд #нідерланди #формування

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