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18:34 13.03.2024

Суд визнав нардепа Дубінського винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

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Суд визнав нардепа Дубінського винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Печерський районний суд Києва визнав винним народного депутата в порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, суд зобов'язав чиновника сплатити штраф, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

"13 березня 2024 року Печерський районний суд міста Києва на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) визнав винним народного депутата України в порушенні встановлених законом вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Крім того, суд зобов'язав його сплатити штраф", - ідеться в повідомленні НАЗК.

У повідомленні не зазначено імені нардепа, йдеться про Олександра Дубінського.

"Після набрання рішенням законної сили відомості стосовно нардепа буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - повідомляють у НАЗК.

Зазначено, що постанову суду може бути оскаржено протягом 10 днів з дня її ухвалення, вона набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Як повідомлялося, 8 листопада за матеріалами ДБР працівники НАЗК вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією (ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Раніше ДБР здійснювало досудове розслідування за фактом вчинення посадовцем службового підроблення, щоб створити підстави для виїзду за кордон.

Крім цього, нардеп направив депутатські звернення до Міністерства охорони здоров'я та ДБР, щоб задовольнити приватний інтерес, зокрема отримати відомості, які необхідні для власного захисту від кримінального переслідування.

"У серпні він направив депутатське звернення до МОЗ, у якому вимагав надати інформацію про хід та результати розгляду його попереднього звернення до міністерства, службове підроблення якого власне і є предметом згаданого досудового розслідування", - зазначають у НАЗК.

Теги: #суд #інтереси #конфлікт #дубінський

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