02:36 10.08.2025

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Лідери країн Європейського Союзу та глава Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа захищати життєвоважливі інтереси України та Європи на переговорах з Володимиром Путіним, ідеться в спільній заяві лідерів ЄС та глави Єврокомісії.

У своїй заяві європейські лідери привітали зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні, але наголосили, що дипломатичне врегулювання має відбуватися виключно на умовах, які гарантують захист ключових інтересів безпеки України та Європи, включно з наданням надійних і дієвих гарантій, які дозволять Києву ефективно обороняти свій суверенітет і територіальну цілісність.

Лідери підкреслили, що змістовні переговори можуть відбутися "лише за умов припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій".

Європейські лідери підтвердили готовність підтримувати мирний процес дипломатичними засобами, продовжуючи водночас значну військову та фінансову допомогу Україні та зберігаючи санкційний тиск на Росію.

Вони наголосили, що шлях до миру не може визначатися без участі України, а міжнародно визнані кордони не повинні змінюватися силою.

"Ми знову наголошуємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та низки наступних зобов’язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

Ми й надалі твердо стоїмо на боці України. Ми єдині як європейці та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси. І ми продовжимо тісно співпрацювати з Президентом Трампом та США, а також із президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захистить наші життєво важливі інтереси безпеки", - йдеться в заяві.

Авторами та підписантами документу виступили: президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джоржа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб.

Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_1952

Теги: #інтереси #заклик #захист #трамп #єс

