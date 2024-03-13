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18:29 13.03.2024

Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

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Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

Європейський парламент схвалив пропозицію Європейської комісії продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною і Молдовою до 5 червня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалили в межах пленарного засідання Європейського парламенту, яке відбулося в середу у Страсбурзі. Доповідачем виступила депутатка від Литви Сандра Калнієте (група європейських народників).

"За" проголосували 347 депутатів, 117 - "проти" і 99 утрималися.

Зокрема, ухвалене рішення пропонує продовжити тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік, із 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року, на підтримку України на тлі агресивної війни Росії проти цієї країни, що триває.

Це законодавство "наділяє Комісію повноваженнями вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи декількох країн ЄС через український імпорт". "Воно також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птаха, яєць і цукру, а це означає, що, якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 і 2023 років, тарифи будуть знову впроваджені. Заходи з лібералізації залежать від поваги України до демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", - ідеться в пресрелізі.

Далі, Рада офіційно схвалить постанову, і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Як відомо, Угода про асоціацію між ЄС та Україною, що включає Зону глибокої та всеосяжної вільної торгівлі, забезпечила українському бізнесу преференційний доступ до ринку ЄС з 2016 року. Одразу після початку російської агресивної війни проти України ЄС у червні 2022 року запровадив заходи, які забезпечили безмитний доступ усієї української продукції на ринок ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у червні 2023 року і закінчуються 5 червня 2024 року.

31 січня 2024 року Європейська комісія запропонувала продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною і Молдовою ще на рік.

Теги: #молдова #україна #торгівля #єп #лібералізація

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