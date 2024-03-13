"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК CITY HUB і "Нивки-Парк"

"Інтергал-Буд" отримав сертифікати про введення в експлуатацію першого будинку ЖК CITY HUB і десятого в ЖК "Нивки-Парк", повідомила пресслужба компанії.

Згідно з даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, у введених в експлуатацію першому будинку ЖК CITY HUB - 255 квартир, у будинку №10 ЖК "Нивки-Сіті" - 283 квартири.

В "Інтергал-Буд" нагадують, що сертифікат про завершення будівництва є підставою для участі об'єкта в держпрограмах "єОселя" та "єВідновлення".

CITY HUB - проєкт бізнес-класу, розташований у Солом'янському районі столиці, на вул. Мокра (колишня Кудряшова), 8-10. Житловий комплекс матиме два будинки, які об'єднані стилобатом, під яким розташований великий автопаркінг на 300 машиномісць.

ЖК "Нивки-Парк" на пр. Берестейському, 67 - проєкт комфорт-класу, 12 житлових будинків висотністю 12, 16-17 поверхів, загалом 2931 квартира. У складі комплексу підземний паркінг на 580 машиномісць.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м.