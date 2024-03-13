Суд продовжив до 11 травня арешт нардепу Шуфричу, підозрюваному в держзраді

Народний депутат України Нестор Шуфрич, підозрюваний у державній зраді, перебуватиме під вартою до 11 травня 2024 року.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці - до 11 травня", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора України в середу.

У повідомленні не зазначено імені підозрюваного депутата. Йдеться про Шуфрича.

Стаття про держзраду не передбачає іншого запобіжного заходу, ніж арешт.

Як повідомлялося, Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора зібрала аргументовану доказову базу антиукраїнської діяльності Шуфрича. За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Матеріали розслідування свідчать про те, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні". У СБУ нагадують, що Сівкович втік до Москви у 2014 році й створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. "Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк", - зазначалося в повідомленні.

У лютому 2024 року Шуфричу було повідомлено про нову підозру - у фінансуванні Росгвардії в Криму.