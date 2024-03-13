У Львівській області 16 осіб травмовані внаслідок ДТП за участю маршрутки - поліція

16 осіб дістали травм, їх доправили до медичних закладів унаслідок аварії за участю маршрутного мікроавтобуса та легкового автомобіля ввечері 12 березня в селі Чолгині Яворівського району Львівської області на трасі М10 Львів-Краківець.

Як повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області, водій легкового автомобіля "Фольксваген Фаетон" виїхав на смугу зустрічного руху і створив аварійну ситуацію для маршрутного мікроавтобуса. Водій автобуса, намагаючись уникнути зіткнення з легковим автомобілем, не впорався з керуванням, і автобус перекинувся на бік.

"Унаслідок ДТП водій автобуса та 15 пасажирів, віком 16-65 років, зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені до медзакладів", - зазначено в повідомленні.

Водій "Фольксвагена" втік із місця дорожньо-транспортної пригоди, але незабаром його затримали співробітники поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).