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10:37 13.03.2024

На підконтрольні Україні території вдалося повернути п’ятьох дітей із Херсонської області - Прокудін

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На підконтрольні Україні території вдалося повернути п’ятьох дітей із Херсонської області - Прокудін

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію сім'ю з Херсонської області - мати з чотирма дітьми віком від 7 до 12 років, а також 17-річного юнака, який не хотів отримувати російський паспорт, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"П'ятеро дітей виїхали з жахів окупації та можуть знову вільно жити в безпеці. Вдалося повернути мати з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. ...Серед тих, кого вдалося повернути, і 17-річний юнак. Хлопець не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу.

За його словами, всі вони зараз у безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу: "все, щоб повернутися до звичного життя".

Як зазначив Прокудін, загалом від початку 2024-го "на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей із Херсонщини. І ця робота триває".

 

Теги: #діти #окупація #прокудін

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