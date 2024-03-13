Син генерала де Голля помер у віці 102 років у Парижі

Колишній французький сенатор Філіпп де Голль, син генерала Шарля де Голля, помер у Парижі, повідомляє в середу газета "Фігаро" з посиланням на його сім'ю.

"Він помер у ніч на середу в "Домі інвалідів", де він перебував останні два роки", - наводить газета слова сина екссенатора Іва де Голля.

Філіппу де Голлю було 102 роки.

Він народився в Парижі 1921 року і був старшим сином Шарля де Голля. Усе своє життя він присвятив військовій і політичній кар'єрі.